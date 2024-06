Al via le attività dei centri estivi del Comune di Pisa

Pisa, 8 giugno 2024 - Partiranno nei prossimi giorni le attività dei centri estivi del Comune di Pisa. L’offerta dei centri estivi è stata realizzata sulla base delle attività proposte dalle associazioni del territorio selezionate tramite apposito bando del Comune, e prevede un’ampia gamma di attività rivolte a alle fasce di età 3-6 anni e 6-14 anni. Le famiglie interessate potranno scaricare la tabella dei centri estivi 2024, con tutte le informazioni utili ed i recapiti da contattare per l’iscrizione, al seguente link: https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2024-05/Tabella%20per%20le%20famiglie_3.pdf. Le tariffe applicate dai soggetti convenzionati sono calcolate sulla base dell’Isee dalle famiglie. Questo l’elenco delle associazioni convenzionate, della denominazione e delle sedi interessate dai Centri estivi 2024: Fascia 3-6 anni: Arciragazzi comitato di Pisa APS, “Estate in circolo”, Circolo Arci Alberone, con attività dal 1 al 26 luglio e dal 2 al 13 settembre; Arcadia A.S.D-A.P.S, “Arcadia”, Scuola primaria Collodi, dal 1 al 26 luglio; Società cooperativa sociale Il Simbolo, “Arte in gioco”, Scuola dell’infanzia paritaria San Bartolomeo, dal 01 luglio al 2 agosto; Il Branco APS- ASD, “CEP Summer Camp Junior 2024”, campo sportivo CEP Turris, dal 17 giugno al 5 agosto e dal 26 agosto al 9 settembre; UISP comitato territoriale di Pisa APS, “Multisport sport 2024 San Zeno”, Centro polivalente San Zeno dal 1 al 26 luglio. Fascia 6-14 anni: Bambini e Cavalli, “Campi solari Bambini&Cavalli – Il nuovo fontanile”, Coltano, dal 24 giugno al 2 agosto; Arcadia A.S.D-A.P.S, “Arcadia”, Scuola primaria Collodi, dal 18 giugno al 4 agosto; Ospedalieri volley Pisa ASD- APS, “Experience summer camp”, retone ospedalieri e palestra Oratoio, dal 10 giugno al 26 luglio e dal 2 al 6 settembre; Il Branco APS- ASD, “CEP Summer Camp 2024”, campo sportivo CEP Turris, dal 17 giugno al 5 agosto e dal 26 agosto al 9 settembre; UISP comitato territoriale di Pisa APS, “Multisport sport 2024 Uisp village”, Marina di Pisa dal 18 giugno al 9 agosto. Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Refezione – Attività Estive via mail [email protected] oppure telefonando ai numeri 050910711 –767 – 705-719 – dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17 il martedì e giovedì o consultare il sito web all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/campi-solari.