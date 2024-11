Al via la retrospettiva sul cinema di Paolo Benvenuti

Torna in sala al Cineclub pisano "Benvenuti all’Arsenale", la retrospettiva dedicata al cinema di Paolo Benvenuti, che questa volta si concentra sulle prime opere del regista, sceneggiatore, produttore cinematografico pisano, uno dei soci fondatori dell’Arsenale. In sala 3 film di successo restaurati. Lunedì 11 novembre alle 20.30 "Tiburzi" rievoca gli ultimi giorni di vita dell’omonimo brigante ed è basato su fatti rigorosamente autentici. In "Confortorio" ambientato nel 1736, lunedì 18 novembre alle 20.30, due uomini hanno commesso un furto e devono essere giustiziati. Padri confortatori tenteranno con fatica di condurli, nella loro ottica, al cristianesimo. Con "Il bacio di Giuda" (lunedì 25 novembre alle 20.30), Benvenuti filma gli ultimi giorni di vita di Cristo, attingendo anche ai Vangeli apocrifi e spostando l’attenzione sul ruolo di Giuda. Tutte le sere è previsto l’intervento in sala del regista. Lunedì il primo appuntamento. Nella primavera del 1896, dopo un misterioso esilio, il brigante Tiburzi riappare in Maremma, terra che lo aveva visto monarca assoluto per un quarto di secolo. La realtà ora è mutata però e lo Stato Sabaudo controlla saldamente quei territori, un tempo selvaggi e insicuri. Alla notizia del suo ritorno, le autorità di polizia si mettono in allarme e inviano sul territorio il massimo esperto italiano di lotta al brigantaggio, il piemontese Michele Giacheri, che assieme ad uno stretto collaboratore scopre la complessa rete di connivenze e complicità che avevano permesso il regno incontrastato di Tiburzi Inizia quindi un’affannosa caccia all’uomo.