Al via il corso per Guardie venatorie volontarie

Si aprono le iscrizioni al Corso per Guardia Venatoria volontaria del WWF Italia.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono provare questa particolarissima forma di difesa e cura dell’ambiente. Infatti, in Italia è possibile acquisire la qualifica di Pubblico Ufficiale come Guardia Giurata Volontaria che svolge le sue pubbliche funzioni in ambito ambientale.

A tale scopo è previsto un percorso formativo dove il primo passo è avere l’attestato di idoneità dalla Regione Toscana previo il superamento di un esame pubblico. Il corso del WWF Italia prepara a questo compito. Le lezioni si tengono in massima parte a distanza (on-line) e utilizzeranno metodologie innovative per acquisire le giuste competenze pretese dalla Commissione d’esame regionale per avere questo attestato.

Il titolo ha anche un valore legale e in molti concorsi concorre al punteggio dei titoli posseduti dal candidato.

Non ci sono né limiti di anni (basta essere maggiorenni) né di sesso e quindi il corso è rivolto a tutti coloro che si collocano in un arco di età che va dal giovane all’anziano attivo.

I termini scadono martedì 12 marzo e ci si può rivolgere a questi numeri per iscriversi o per informazioni:

Responsabile formazione: 3336017870 ; Coordinatore Vigilanza WWF: 3386223864 o scrivere a [email protected]