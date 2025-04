Al via il ciclo di concerti di Quaresima e di Pasqua

Torna il ciclo di concerti nel periodo quaresimale e pasquale organizzati dall’associazione culturale "Il Mosaico" in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa. Tutti di elevata qualità musicale e originalità, sono organizzati di volta in volta in luoghi diversi della città: quest’anno la Cattedrale, la chiesa di Sant’Apollinare, la Chiesa di San Michele degli Scalzi, il Museo Nazionale di San Matteo e altre chiese della città, in occasione dell’evento conclusivo “La notte bianca delle chiese” di venerdì 6 giugno.

Stasera alle 21 in Cattedrale, lettura della Passione di Luca da parte di Andrea Buscemi e Martina Benedetti, intervallata dai mottetti musicali eseguiti dalla Cappella di musica della Cattedrale di Pisa diretta dal maestro Riccardo Donati. La Lettura della Passione (nella versione proclamata in occasione della Domenica delle Palme) intercalata dagli interventi della Cappella Musicale della Cattedrale è una tradizione nei concerti di Quaresima e in quest’anno giubilare, il capitolo metropolitano della Primaziale e l’Opa ne hanno fortemente voluto l’esecuzione itinerante.

Mercoledì 16, sempre alle 21, meditazioni quaresimali nella chiesa di Sam’Apollinare a Barbaricina con animazione musicale di Lisetta Rossi all’arpa, sabato 26 aprile stessa ora concerto “In Ressurectione Domini” del coro polifonico “Bruno Pizzi” diretto da Chiara Mariani in San Michele degli Scalzi, concerto dedicato al maggiore Nicola Ciardelli e al compianto maestro Fabrizio Casini, scomparso durante il Covid.