Al via i lavori nel terzo lotto Per il liceo artistico "Russoli" nuova sede alla Città del teatro

Un nuovo plesso per la sede cascinese dell’istituto d’arte Russoli, con spazi per la didattica che saranno ricavati all’interno del terzo lotto della Città del Teatro di Cascina, fino ad oggi sotto utilizzati. Qui, dopo gli opportuni interven ti di insonorizzazione e adeguamento, troveranno spazio alcune classi del Russoli, nonché i laboratori e il personale amministrativo della scuola. "La Provincia – ha spiegato la consigliera per l’edilizia scolastica provinciale, avvocato Cristina Bibolotti – la provincia ha acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del recupero funzionale dei locali dell’immobile adiacente al teatro Politeama di Cascina, di proprietà della Provincia stessa e del Comune di Cascina, per creare spazi didattici e amministrativi idonei ad ospitare alcune classi del liceo artistico". Locali - si spiega – che, in una prima fase, serviranno ad ospitare gli alunni e il personale amministrativo della sede principale di via Toscoromagnola, che sarà oggetto di lavori di ristrutturazione e che ha un intero piano ormai chiuso da anni a causa di carenze strutturali di soffitti e controsoffiti. Il progetto prevede un investimento complessivo di 687mila euro che la Provincia prevede di finanziare nell’ambito di variazione di bilancio, così da consentire la redazione del progetto esecutivo e il conseguente appalto dei lavori.

Intervento che dovrebbe essere concluso, con il trasferimento del liceo artistico dall’anno scolastico 2024-2025.

Anche l’edificio storico di via Toscoromagnola sarà oggetto di interventi di recupero, così come annunciato dalla consigliera Bibolotti: "Il progetto definitivo – spiega la consigliera delegata per l’edilizia scolastica dell’amministrazione provinciale a cascinanotizie.it – ha evidenziato un’esigenza di risorse superiore alle disponibilità dell’ente, per cui è statto individuato un primo lotto funzionale per la completa ristrutturazione del fabbricato storico, compresi l’adeguamento sismico e antincendio dell’intero edificio. è stato quindi redatto il progetto esecutivo del primo lotto, ad oggi in fase di verifica e validazione, per la successiva approvazione e la conseguente indizione della gara d’appalto".