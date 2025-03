Al via i lavori entro aprile. Ecco la mappa

Inizieranno entro aprile i lavori di installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in altrettante zone di Pisa attualmente sprovviste. In particolare si tratta del secondo lotto di affidamento dei lavori che prevede il montaggio di sei telecamere: tre in via Andrea Pisano e le altre tre rispettivamente in via Diotisalvi, alla rotatoria sull’Aurelia e in Lungarno Galile. Lo rende noto il Comune precisando che "i lavori si concluderanno entro 120 giorni, per un costo complessivo di circa 155mila euro: i nuovi dispositivi saranno collegati con le centrali operative delle forze dell’ordine".

Con l’installazione delle nuove telecamere il numero totale sale a 164, alle quali vanno aggiunti 36 impianti per la lettura di targhe da remoto per un totale di 200 apparecchi. "Le telecamere - osserva il sindaco Michele Conti - sono uno strumento ormai fondamentale sia per la deterrenza che per le indagini in caso di reati. E continueremo a investire in questa direzione stanziando altri 150 mila euro dall’avanzo di amministrazione 2024 per installarne di nuove entro l’anno a Oratoio e Riglione".