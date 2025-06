Al via i campi solari. Sport, mare, Parco e il "Camp" nerazzurro

di Mario Ferrari

Inizia l’estate e con lei anche la vasta offerta di campi solari per i bambini pisani. Tra sport di tutti i tipi, natura, cultura e mare, sono molte le proposte che dal centro storico, al Parco di San Rossore fino anche al lungomare, permetteranno ai giovani di passare una settimana o più con esperienze per tutti i gusti e le età. Si parte dall’offerta del Cus che, come ogni anno, mette a disposizione esperienze in sport come atletica, basket, volley, calcio, rugby, hockey, tennis e ginnastica ritmica. Da oggi fino al 12 settembre è possibile, per i bambini dai 4 ai 13 anni, partecipare dalle 8 alle 13 (campo breve) o dalle 8 alle 16 (campo lungo) ad attività ludico-motorie e laboratori creativi. Inoltre, il Cus consente la migliore accoglienza a bambini e ragazzi con disabilità o bisogni educativi speciali, seguiti da istruttori dedicati. Il costo medio è di 90 euro per il campo breve e 140 euro per quello lungo, sono previsti sconti a seconda dell’Isee e numero di bambini iscritti, oltre ad agevolazioni tariffarie. Tutte le informazioni sul sito https://cuspisa.unipi.it. Rimanendo in tema sport, per i veri cuori nerazzurri c’è anche la possibilità di partecipare al Pisa Summer Camp, l’esperienza offerta dallo Sporting Club (nella foto gentilmente concessa) dal 16 giugno all’11 luglio per i giovani atleti dai 6 ai 13 anni. Un’avventura al centro sportivo Zara che prevede allenamenti con personale qualificato Uefa e del Pisa, attività ludico-scolastiche, supporto nello svolgimento dei compiti per le vacanze estive, lezioni d’inglese e molto altro. Il prezzo base per ogni piccolo atleta per 1 settimana è di 320 euro, ma sono disponibili sconti e pacchetti per i tesserati o in caso di iscrizioni multiple. Info su: [email protected].

Se si preferiscono invece attività a contatto con la natura, il Parco di San Rossore ha presentato una vasta serie di proposte per tutte le età. A partire da Equitiamo che offre dal 16 giugno al 12 settembre per i bambini tra i 4 e i 12 anni un’esperienza a contatto con animali e ambiente tra visite in carrozza, attività di educazione ambientale con i pony, laboratori artistici e di conoscenza delle piante e fauna con esperti, escursioni alla scoperta di allevamenti e agricoltura nel Parco e tanto altro. Per informazioni [email protected], i costi sono 190 euro giornata intera (8.30-16.30) e 150 euro mezza giornata (8.30-14).

La Lega italiana protezione uccelli (Lipu) organizza invece ‘Avventure nel Parco’: esperienze sul lago di Massaciuccoli, con pernottamento compreso, e San Rossore tra il 16 giugno e la fine di luglio per giovani tra 6 e 13 anni: tra le attività escursioni in canoa ed in bici, esplorazioni del bosco e di spiagge selvagge. Per informazioni 0584 975567, [email protected]. Legambiente Pisa, invece, propone campi brevi nella natura rivolti a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni, con attività educative e ludiche immerse nel suggestivo scenario di San Rossore. Due giornate all’aria aperta per esplorare la natura, conoscere da vicino l’ecosistema del parco, giocare, fare esperienze di gruppo e imparare divertendosi. Per informazioni e iscrizioni: [email protected]. Sempre sul lago, da giugno ad agosto i Summer camp a ‘La Brilla’ Porta del Parco, per i bambini tra i 5 e i 10 anni che tra impareranno a riconoscere il canto degli uccelli, le abitudini degli animali selvatici, le caratteristiche di piante del territorio. Informazioni al numero 329 6039360 o [email protected].

Spostandosi invece sul litorale, l’Unione italiana sport per tutti (Uisp) di Pisa propone per campi solari divisi per fasce d’età che si svolgeranno al Villaggio in via Litoranea a Marina di Pisa. Gli orari sono dalle 8.30 alle 15.30 dal 30 giugno all’8 agosto per i bimbi 4-6 anni e dal 9 giugno all’8 agosto per la fascia 6-14. I costi sono 130 euro a settimana, pasto compreso, con possibilità di trasporto da Pisa con scuolabus comunale. Informazioni sul sito.