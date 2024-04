Al Teatro Nuovo Pisa aspettando il 25 Aprile con ¡Revolucionaria! di Lavinia Mancusi

Pisa, 16 aprile 2024 – Violeta Parra, Mercedes Sosa e Chavela Vargas, tre interpreti straordinarie, tre donne rivoluzionarie che, con il loro canto, hanno riscritto i confini del Sud America. In vista del 25 Aprile ‘Calendario Popolare’ chiude la rassegna di quest’anno con un doppio appuntamento al Teatro Nuovo di Pisa dedicato a queste tre icone mondiali: si parte venerdì 19 aprile alle 18.30 con la presentazione del libro ¡Revolucionaria! (Red Star Press; 2024) di Lavinia Mancusi ad ingresso libero, mentre sabato 20 aprile alle 21 sarà la volta dell’eccezionale spettacolo di teatro-canzone sempre di Mancusi (biglietti su www.ciaotickets.com) che raccoglie l’eredità imponente di queste tre voci straordinarie. Parra, Sosa e Vargas sono riuscite ad abbracciare il mondo, intonando i temi universali dell’amore e della lotta, della libertà e del desiderio, della giustizia negata e del cambiamento necessario. Lavinia Mancusi scava – sia con il suo libro che in scena – nello sconfinato repertorio di queste icone della musica popolare, tornando a dare voce a queste vite straordinarie, costrette a fare i conti con la repressione e l’esilio eppure sempre capaci di librarsi al di là di qualunque confine, tre grandi storie che l’hanno rese simboli universali di bellezza e riscatto. Lavinia Mancusi, cantante e polistrumentista, è nata a Roma nel 1984. Dedita allo studio della musica popolare, si esprime nei territori del folk e della world music collaborando con importanti artisti della scena cantautorale italiana, come Eugenio Bennato, Alessandro Mannarino e Francesco Guccini. Biglietti: Intero 15 euro; ridotto convenzionati Soci Coop, Arci, Casa della Donna, Arnera, Confesercenti, Uicpi 13 euro; ridotto studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro; ridotto giovani con età inferiore ai 18 anni 10 euro. Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/revolucionaria-lavinia-mancusi Contatti: 392.3233535; [email protected].