Al Teatrino del Sole è l’ora di Habanera

Giunge alla seconda settimana di programmazione la 23esima edizione del Teatrino del Sole, la più importante rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa toscana, sostenuta dal Comune di Pisa, da Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Domani sera sul palcoscenico nel giardino delle scuole Viviani a Marina di Pisa (ore 21.30) la compagnia di casa del festival: Habanera Teatro a presenta una sua storica produzione, tratta da Le Mille e una Notte, dal titolo "Codamozza il Gatto". Attore e pupazzi, queste le tecniche usate, si muovono su una scenografia la cui ambientazione viene completata con l’aiuto dei bambini. Attraverso la parola e l’animazione, si umanizzanon animali che molto spesso convivono a stretto contatto con i bambini e che con essi scambiano sentimenti e suggestioni; per questo lè particolarmente coinvolgente e inconsueto. Uno spettacolo che ha partecipato nel tempo a diversi festival internazionali in giro per l’Italia. L’ingresso allo spettacolo è di 6 euro, posto unico, con la possibilità di riduzione a 5 per i possessori della carta socio della Coop FI. Maggiori info 345 5004682 - [email protected]