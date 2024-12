Al frantoio giornata Aiab

Un appuntamento da non perdere oggi, sabato 21 dicembre al Frantoio del Monte Pisano, a partire dalle 9. Protagonista Aiab (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) raccoglie e si rivolge a produttori e operatori economici, consumatori, tecnici e a tutti i soggetti interessati a mettere in pratica i principi dell’agricoltura biologica per la valorizzazione del territorio e di un’agricoltura equa e rispettosa dell’ambiente.

"La scelta di produrre con metodo biologico - spiega la presidente di Aiab, Caterina Santori – è un evento aperto a tutti, dedicato alla scoperta delle opportunità e dei benefici dell’agricoltura biologica. Attraverso la visita al Frantoio del Monte Pisano e l’illustrazione del progetto “Monte Pisano”, esploreremo le principali caratteristiche dell’olio Evo e le filiere derivate dai sottoprodotti dell’olivo. Una tavola rotonda approfondirà gli obiettivi, i modelli di riferimento e le implicazioni di questa scelta, dall’alimentazione sana alla valorizzazione dei sottoprodotti agricoli.

Saranno inoltre analizzati temi chiave come il bioagriturismo, il benessere animale e la sostenibilità ambientale, per promuovere un approccio consapevole e innovativo alla produzione biologica.

La giornata proseguirà con un percorso esperienziale di degustazioni e assaggio dell’olio senza dimenticare i più piccoli a cui è dedicato il laboratorio “Le avventure di Ornello il Pipistrello e gli Amici del Bosco”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Società. Agricola Podere del Pari srl e Azienda Agricola Montorzo ssa.