Al Balabiott prepara il Pisa Burlesque Festival

Appuntamento al Balabiott con la seconda edizione del "Pisa Burlesque Festival", sabato 5 e domenica 6 ottobre alle 21. Oltre ai corsi di burlesque, teatro, pilates e yoga in partenza dall’ultima settimana di settembre, infatti, lo spazio associativo pisano di Riglione organizza anche la seconda edizione del festival, con due serate di show assolutamente imperdibili, nel contesto raccolto e intimo del Balabiott. Sono attesi per l’evento artiste e artisti provenienti da tutta Europa: Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Ucraina, Francia, Belgio, Spagna, Inghilterra, Polonia, Repubblica Ceca, Malta, Germania, Italia sono gli Stati in gara quest’anno. Lo spettacolo è garantito con due serate completamente diverse l’una dall’altra, costellate di performance che verranno eseguite da rinomate star nazionali e internazionali. Saranno presenti oltre ai 31 concorrenti del contest, alcuni ospiti del panorama del burlesque italiano come Lune du Nil e internazionale come il belga Tiny Djinn e il francese Vicomte Harbourg. Sono attesi per l’occasione anche Lady BB dell’Udin Burlesque Festival e Crazy Cat del nascente Venice Burlesque Festival. Per gli appassionati saranno due serate di celebrazione di quest’arte raffinata e glamour che il Balabiott promuove, grazie al lavoro appassionato di Lily De Non e Mimi Champagne, sin dalla sua fondazione, con corsi annuali per tutti i livelli e spettacoli a cadenza mensile. Per informazioni e per prenotare il proprio posto per assistere alle due serate, è possibile chiamare o scrivere su Whatsapp al 3519615535. In alternativa, scrivere per mail a [email protected].