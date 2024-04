Agrifiera Pontasserchio. Un’edizione da record: "E’ il momento più atteso dell’anno"

Migliaia di persone di tutte le età radunate nel Parco della Pace ‘Tiziano Terzani’ a Pontasserchio, gufi, cavalli, caprette, fiori e stand in allestimento vogliono dire che è ufficialmente cominciata la 114esima edizione dell’Agrifiera. Dal 20 aprile fino al 1 maggio, dalle ore 10 alle 20, Pontasserchio è pronta ad accogliere tutti i visitatori della fiera agricola più famosa della provincia. Madrina della festa è la sangiulianese più famosa del momento, l’attrice Chiara Basile Fasolo, protagonista della serie di Prime Video "Sogno italiano ville e castelli", che ha raggiunto l’Agrifiera in carrozza trainata da cavalli e indossando il suo principesco abito di scena.

"Eccoci qua al momento più atteso dell’anno per i sangiulianesi e non solo - afferma Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme -. Questo evento è qualcosa che si fa fatica a descrivere tanto coinvolge e si porta dentro al cuore. La 114esima edizione sarà la fiera dei record a partire dai giorni, che sono aumentati da 10 a 13. Inoltre saranno presenti per il secondo anno consecutivo il Festival della Robotica e la Rete dei comuni sostenibili, insieme ai tradizionali stand, eventi e attrazioni".

Un evento aperto a tutti, dove non mancheranno attività e spazi dedicati all’agricoltura, ai fiori, all’artigianato, all’equitazione. Grande spazio sarà dato alle produzioni enogastronomiche d’eccellenza del territorio, che saranno protagoniste di molti stand dedicati, come quelli delle associazioni e dell’immancabile "torta co’ bischeri", il dolce locale a cui è dedicato anche un concorso nella giornata finale. La Mostra delle carrozze e degli attrezzi agricoli allieterà un bel tuffo nel passato, mentre l’area Arboricoltura e lo spazio Agrilegna saranno un’ottima occasione per apprendere le varie conoscenze in materia. Oltre a ciò, anche eventi culturali, dibattiti sui temi dell’agricoltura, insieme alle tante iniziative sul sociale. Il prezzo del biglietto è di 5 euro; entrano gratis i bimbi fino a 10 anni, gli over 70.