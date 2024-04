Agrifiera, attesa per il Pentathlon del Boscaiolo. Il programma del 27 e 28 aprile

San Giuliano Terme (Pisa), 28 aprile 2024 - Tra gli eventi in risalto sabato 27 e domenica 28 (giornata del territorio) il 2° F.I.B Pentathlon del Boscaiolo “Campionato Italiano F.I.B. 2024”. Poi la cena dell'arboricoltore (domenica) e tante altre attrazioni. Intanto è stato allestito lo stand del dipartimento di Sucre in Colombia, regione che ha un patto di amicizia con il comune di San Giuliano Terme. Si comunica che nei giorni che vanno dal 25 al 28 aprile e il giorno 1° maggio sarà attivo il servizio bus navetta messo a disposizione dall'Amministrazione comunale per raggiungere Agrifiera (l'evento si svolge con orario 10:00-20:00). I punti di salita/discesa sono i seguenti: - a San Giuliano Terme: via Pietro Verri a San Giuliano Terme (pensilina bus in prossimità delle Poste) - Pontasserchio, parco della Pace "Tiziano Terzani" davanti all'ingresso Agrifiera - a Pisa: parcheggio scambiatore via Pietrasantina (pensilina bus Autolinee Toscana) - Pontasserchio, via Sant'Antonio davanti alle scuole medie. Sabato 27 aprile Area AgriHorse ore 10.00-12.30: Battesimo della sella a cavallo del Centro Ippico Icaro Blu e Giri pony dell’ASD In Battaglino ore 15:30 circa: Giro pony a cura dell’ASD In Battaglino e battesimo della sella a cavallo a cura del Centro Ippico Icaro Blu Arena Centrale ore 14.30-17.00 Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti: - I Butteri di Aria di Maremma - Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD - Volteggio con il Centro Ippico ICARO BLU ASD - Dimostrazione ANIMANTIA con Laura Aleo - Dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino - Giochi equestri: La quintana - Spettacolo “LUNA” a cura dell’Horse on the road - Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani - Gruppo equestre No artri de cavalli AREA Sunrise “Falconeria” : Esposizione e didattica Area AgriDog Mattina: Apertura stand Pomeriggio: Chiara e Never Say Never attività a cura di Nose Academy . Area AgriDance ore 14.00-19.00: Line Dance, ASD Western Soul Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437 Spazio AgriArena ore 10.00-12.30: Apertura “special principianti” a cura della ASD Western Soul ore 14.00-19.00: Country Line Dance e torta co’ bischeri ore 16.00-17.00: Stage Stefano Civa Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437 2° F.I.B Pentathlon del Boscaiolo “Campionato Italiano F.I.B. 2024” Mattina: Preparazione campo Campionato NAZIONALE. Pomeriggio: Preparazione campo Campionato NAZIONALE Spazio Agrilegna ore 10.00-12.30: Corso River Table per info Matteo 3714583626 ore 15.00 in poi: Esposizione e dimostrazione di taglio Domenica 28 Aprile 2a GIORNATA DEL TERRITORIO EVENTI OLTRE FIERA Ore 9.00: MERCATO DEGLI AMBULANTI Via Vittorio Veneto Area AgriHorse ore 10.00-12.30: Battesimo della sella a cavallo del Centro Ippico Icaro Blu e Giri pony dell’ASD In Battaglino ore 15.30 circa: Giro pony a cura dell’ASD In Battaglino e battesimo della sella a cavallo a cura del Centro Ippico Icaro Blu Arena centrale Ore 11.00: Gimkana Junior A seguire prove di Gimkana Senior e dimostrazioni equestri ore 14.30-17.00: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti: - I Butteri di Aria di Maremma - Dimostrazione ANIMANTIA a cura del Centro Ippico Horse on the road - Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD - Volteggio con il Centro Ippico Icaro Blu - Dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino - Giochi equestri: La quintana - Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani - Gruppo equestre No artri de cavalli - presenza del gruppo cinofilo del Campo scuola al Poggetto coordinato dall’istruttrice Area AgriDance ore 14.00-19.00: Country Line Dance e torta co’ bischeri Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437 Spazio AgriArena ore 10.00-12.30: Apertura line dance e intervista agli ospiti a cura della ASD Western Soul ore 14.00-19.00: Country Line dance ore 16.00-17.00: Square Dance Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437 Ore 17.30: The Drunken Willow Musica tradizionale irlandese e scozzese Spazio Agrilegna ore 10.00-12.30: Corso River Table per info Matteo 3714583626 ore 15.00 in poi: Esposizione e dimostrazione di tagli 2° F.I.B Pentathlon del Boscaiolo “Campionato Italiano F.I.B. 2024” Mattina e pomeriggio: Pentathlon del Boscaiolo “Campionato Italiano F.I.B. 2024” - Taglio di precisione - Abbattimento - Sramatura - Taglio con accetta ore 18.00: Premiazione AREA TREE CLIMBING ore 11.00: Seminario “Pregi e limiti della Prova di Trazione” - per adulti - a cura di Vincenzo Blotta, dottore Forestale ore 16.00: Laboratorio per bambini Vincenzo Blotta - Il linguaggio degli alberi

M.B. ore 20.00: CENA DELL' ARBORICOLTORE