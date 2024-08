Aggressioni ai sanitari, blitz di FdI: "Mappatura di presidi e orari più a rischio per gli operatori"

Una mappatura dettagliata delle aggressioni, basata su dati scientifici, che identifichi con precisione i reparti più a rischio, le fasce orarie critiche e i presidi maggiormente esposti. È questa la richiesta avanzata da una delegazione di Fratelli d’Italia, dopo il sopralluogo effettuato ieri pomeriggio al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cisanello. A portare solidarietà agli operatori, sempre più spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche, sono stati il consigliere regionale di FdI Diego Petrucci, il capogruppo in consiglio comunale a Pisa Maurizio Nerini e la consigliera comunale e commissaria alle politiche sociali Alessandra Orlanza.

"Siamo venuti qua – dice Petrucci – innanzitutto per esprimere solidarietà e vicinanza agli operatori del pronto soccorso e ai sanitari in generale, rispetto alle troppe aggressioni verbali. Siamo qui anche per verificare la presenza e il funzionamento della vigilanza armata. Un servizio che qui è presente e che dovrebbe essere esteso ovunque, e che è fondamentale almeno per quanto riguarda la deterrenza e il contenimento delle aggressioni". Petrucci risponde anche sul tema della militarizzazione degli ospedali. "Al contrario di quanto dice il Pd – afferma il consigliere regionale – non vogliamo nessuna militarizzazione. Non tutte le fasce orarie, i reparti e le città sono esposti allo stesso modo. A Pisa, in particolare, le aggressioni avvengono perlopiù nel reparto di psichiatria e nel pronto soccorso, in una fascia oraria compresa tra le 6 del pomeriggio e le 6 del mattino". Proprio su questi dati la delegazione chiede un documento ufficiale all’azienda, per capire empiricamente quali sono i punti sensibili dove le aggressioni avvengono maggiormente, così da poter intervenire solamente dove necessario. "Presenteremo una mozione in consiglio comunale – spiega Maurizio Nerini – in cui chiederemo all’Aoup di realizzare e consegnare questa mappatura, per individuare i punti più esposti alle aggressioni. Chiederemo inoltre un percorso per incrementare in quei luoghi gli strumenti di videosorveglianza e la presenza della vigilanza privata".

Un pronto soccorso che, come denunciato in più occasioni, fa da collo di bottiglia. Su questo punto, Petrucci rilancia l’idea di usare i medici specializzandi nel reparto: "È necessaria – spiega sempre il consigliere di FdI – una formazione obbligatoria per tutti i medici specializzandi in Pronto Soccorso, così che possano supportare il personale ordinario, vessato dall’enorme quantità di lavoro con accessi sempre più numerosi".

Enrico Mattia Del Punta