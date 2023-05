Pisa, aggredisce medico e infermiere: fermato e trasferito in psichiatria

Pisa, 31 maggio 2023 - Ha aggredito medico e infermiere. È successo nel pomeriggio del 31 maggio 2023 alla Fondazione Monasterio, Cnr di Pisa. L'uomo, con problemi mentali, ha dato in escandescenze in attesa di una visita pneumologica. Forse per la lunga attesa, a suo dire. Ha quindi prima "abbracciato" una dottoressa, poi ha dato uno schiaffo all'infermiere che era accorso in aiuto della professionista, la ricostruzione delle forze dell'ordine chiamate.

L'uomo è stato fermato e portato al Pronto soccorso di Cisanello da cui è poi stato trasferito all'Spdc, la psichiatria territoriale, al Santa Chiara.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri su richiesta.

An. Cas.