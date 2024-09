Aggredito da due animali, ma non erano lupi: le analisi risolvono il giallo

Vicopisano (Pisa), 19 settembre 2024 – Falso allarme: non erano lupi, ma cani domestici usciti da una proprietà privata recintata gli animali che la scorsa settimana hanno avuto un burrascoso incontro con un malcapitato in località Noce. Inizialmente si era parlato proprio di lupi ma i carabinieri forestali del Nucleo di Calci hanno raccolto la testimonianza del malcapitato e, acquisiti gli indumenti che avrebbero potuto essere contaminati da tracce biologiche dei canidi per le successive analisi e caratterizzazioni, li hanno spediti al laboratorio specializzato dell’Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerche Ambientali di Ozzano Emilia.

Dagli accertamenti successivi svolti sul posto, è emerso che l’attacco da canidi possa essere attribuito con ragionevole certezza a due cani domestici occasionalmente fuoriusciti da una proprietà privata recintata. Uno dei due, un pastore tedesco con mantello grigio focato, poteva essere confuso con un lupo, specie in condizioni concitate e di scarsa visibilità. La persona aggredita ha riconosciuto i due animali come autori dell’attacco. Al proprietario dei cani è stata contestata l’omessa custodia e seguiranno le sanzioni del caso.

Le analisi genetiche, in corso presso Ispra, sui reperti raccolti dai carabinieri forestali potranno eventualmente confermare quanto accertato.