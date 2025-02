’Aggredito con liquido infiammabile’. Ma non era vero, uomo deferito

Ha detto di essere stato aggredito sul litorale pisano con liquido infiammabile, ma dopo una rapida indagine dei carabinieri si è scoperto che si era inventato tutto e per questo un clochard è stato denunciato per furto aggravato in concorso, procurato allarme alle autorità e simulazione di reato. Gli accertamenti dei militari sono partiti dopo la denuncia dell’uomo che aveva dichiarato di essere stato aggredito con liquido infiammabile mentre dormiva sul litorale di Marina di Pisa la notte del 30 gennaio, ma gli investigatori hanno svelato una realtà diversa, appurando che il senza fissa dimora si era ustionato dopo avere acceso un falò per riscaldarsi, salvo poi denunciare la presunta aggressione. Inoltre, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva strumentazione e documenti di navigazione risultati rubati su un’imbarcazione ormeggiata al porto di Marina di Pisa. La refurtiva è già stata restituita al legittimo proprietario.