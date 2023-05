Aggredite in spiaggia con un pezzo di ferro

Palpeggiate e picchiate con un pezzo di ferro. Tanta paura in una spiaggia libera del litorale pisano che ha fatto naufragare per due giovani bagnanti una delle prime giornate di sole e mare. Doveva essere un pomeriggio di divertimento e spensieratezza e invece in pochi istanti si è trasformato in un incubo per le due ragazze minorenni che nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.45, sono state vittime di molestie sessuali da parte di un loro conoscente, un ragazzo originario del Senegal (e residente a Pontedera) che ha allungato troppo le mani. Quando le ragazze hanno provato a ribellarsi ai palpeggiamenti e alle avances non gradite, l’aggressore ha impugnato un pezzo di ferro e le ha colpite: una è rimasta ferita a una mano, mentre l’altra è stata raggiunta alla testa. I bagnanti hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine. Al loro arrivo sul posto, però, l’aggressore era già fuggito via con la maglia visibilmente sporca di sangue saltando sul primo pullman in direzione del capolinea della Sesta Porta a Pisa.

Intanto, sono giunti sul posto i soccorsi che hanno trasportato le due ragazze riportando solo piccole contusioni e ferite lievi all’ospedale di Cisanello. Nel frattempo il ragazzo è stato fermato dai carabinieri al binario otto Stazione ed è stato portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso.

Ilaria Vallerini