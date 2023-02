Agenzia per il lavoro: canale diretto fra imprese e figure professionali

Un anello di congiunzione tra le aziende del territorio e le figure professionali in cerca di lavoro. In breve è questo il ruolo dell’agenzia per il lavoro, nata lo scorso settembre in seno a Confcommercio Provincia di Pisa, e accreditata dalla Regione Toscana. Considerando l’attuale contesto economico e sociale, in cui l’incontro tra domanda e offerta è sempre più difficile e le imprese hanno enormi difficoltà a reperire i giusti profili, l’agenzia per il lavoro di Confcommercio offre alle piccole e medie imprese del territorio servizi di consulenza finalizzati ad individuare le risorse più idonee da inserire in azienda, dalla ricerca alla selezione del personale all’orientamento, dalla ricollocazione professionale all’accompagnamento al lavoro dei più giovani, raggiungendo in pochi mesi di attività ben 300 persone profilate. Questo anche grazie al suo inserimento nel progetto Gol volto a offrire percorsi specializzati di ingresso o reingresso nel mondo del lavoro tramite anche corsi di formazione ad hoc. Attualmente, i settori del turismo, logistica e nuove tecnologie sono quelli più "in sofferenza" e le figure più ricercate sono barman, chef, camerieri, ma anche bagnini, autisti, tecnici, social media manager. La responsabile formazione di Confcommercio Cecilia Pellegrinetti illustra le fasi in cui si suddividono le attività di ricerca e selezione del personale dell’agenzia per il lavoro: "Analisi del contesto e predisposizione della job description relativa alla figura professionale richiesta e recruiting attraverso il database di iscritti all’agenzia dell’impiego e attraverso canali di ricerca desiderati. In un secondo momento si passa all’analisi del candidato dalla valutazione dei curricula e fissando colloqui individuali di approfondimento per una preselezione dei candidati maggiormente idonei rispetto al profilo ricercato da sottoporre al colloquio da parte dell’azienda". "Cerchiamo una soluzione concreta e qualificata all’esigenza di personale di moltissime imprese - conclude Pellegrinetti -. La nostra vicinanza e conoscenza diretta delle aziende associate fa in modo di ricercare figure "su misura", che possano soddisfare le esigenze del datore di lavoro, colmando il gap tra domanda e offerta. Confcommercio sta investendo molto su questo progetto specialmente su professionalità e performance interne per offrire un servizio a tutto tondo". Chi è interessato può rivolgersi direttamente agli uffici di Confcommercio Provincia di Pisa (via Chiassatello, 67) oppure può scrivere a [email protected]

Ilaria Vallerini