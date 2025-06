Tomasi fa tappa a Pisa: "Progetto civico valido per ascoltare i cittadini"

di Gabriele Masiero

PISA

"Costruiremo una lista autenticamente civica che sappia rappresentare le istanze anche di quelle persone che non si riconoscono negli steccati dei partiti ma che vogliono contribuire a cambiare la Toscana. E lo faremo parlando con le liste civiche dei diversi territorio, ma anche con i sindaci espressione di quelle liste e, soprattutto, incontrando i cittadini". È la promessa fatta ieri da Alessandro Tomasi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e candidato in pectore del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana in vista delle elezioni di autunno, che ha fatto tappa a Pisa per incontrare le categorie economiche e professionali del territorio. "Sono pronto - ha aggiunto - a confrontarmi in questa sfida affascinante, in attesa che i vertici della coalizione da Roma chiudano la partita delle candidature. Ma intanto la campagna elettorale non aspetta e io sto girando la Toscana proprio per incontrare direttamente le persone e ascoltare direttamente le istanze dei territori, stringendo mani, comprendendo ciò che serve davvero, concretamente, ai cittadini per migliorare la qualità della vita". Il sindaco di Pistoia era accompagnato dalla coordinatrice provinciale del partito, Serena Bulleri, dal consigliere regionale, Diego Petrucci. Ha incontrato il sindaco Michele Conti e ad ascoltarlo c’erano anche altri esponenti della giunta come il vicesindaco Raffaele Latrofa e l’assessore Gabriella Porcaro. Fu proprio Conti l’anno scorso a lanciare l’idea di una piattaforma civica capace di intercettare i consensi anche al di là dell’area elettorale di riferimento.

"Quel progetto - ha spiegato il sindaco di Pistoia - è ancora valido e intendo interpretarlo il più possibile proprio andando a incontrare la gente e ascoltando le persone, al di là della costruzione di una lista del presidente che si autenticamente civica da presentare alle elezioni. Questo lavoro si interfaccerà poi con le proposte politiche dei partiti a cominciare dalle giuste battaglie per una sanità migliore e più efficiente che Diego Petrucci porta avanti da tempo: noi crediamo che non sia solo un tema di risorse insufficienti, anzi siamo convinti che i soldi ci sono e che si possono spendere meglio". Altro tassello importante sono le infrastrutture: "Per una provincia importante come quella pisana - ha concluso Tomasi - è necessario rendere più efficiente e moderna la Firenze-Pisa-Livorno, ma è altrettanto fondamentale sostenere lo sviluppo industriale del tessuto produttivo pisano e di tutta la Toscana senza ingabbiarlo nei lacci di una burocrazia che ha invece l’effetto di frenarlo".