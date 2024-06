Affluenza alle comunali. Persi cinque punti rispetto al 2019. Calcinaia e Vico a picco

L’affluenza alle urne è in calo a Pisa, con il partito dell’astensionismo che si conferma dominante. Questo è il dato che emerge dalle comunali, dove risulta che i cittadini che si sono recati al voto per le europee e le comunali sono in media il 5% in meno rispetto alle elezioni del 2019. A Pisa, infatti, la media di affluenza per le comunali è stata del 65,42% contro il 70,81% delle scorse elezioni (da considerare che nel capoluogo di provincia non si votava per le amministrative).

Nei comuni della provincia di Pisa, le comunali hanno prevedibilmente trainato l’affluenza alle europee con una progressione in doppia cifra. La piccolissima Monteverdi Marittimo ha registrato l’80,23% di affluenza, risultando il comune con il dato più alto. A Pontedera, uno dei comuni principali, l’affluenza si è attestata al 65,58%, contro il 70,53% del 2019. Anche San Giuliano Terme ha perso circa 5 punti percentuali, con un’affluenza del 63,89% rispetto al 69,57% delle precedenti elezioni. San Miniato ha visto una partecipazione del 64,91%. In altri comuni della provincia, le percentuali di affluenza mostrano tendenze simili. Ponsacco ha visto una partecipazione del 66,36% contro il 71,03% delle scorse elezioni. A Calci, l’affluenza è stata del 66,31%. Calcinaia ha registrato un’affluenza del 60,56%, perdendo quasi 10 punti rispetto alle scorse elezioni, quando l’affluenza era stata del 70,30%. Ma è Chianni a calare più di ogni altra realtà: dal 76,26% al 63,34%. A picco anche a Vicopisano: 61,5% rispetto al 70,52 del 2019. Effetto contrario a Capannoli, dove la sfida è stata accesissima, ha visto un’affluenza del 72,21%, uno dei comuni ad aver perso meno rispetto al 74,01% delle scorse amministrative. Casciana Terme Lari si distingue come mosca bianca, avendo visto un’affluenza superiore alle precedenti elezioni, con il 66,63% contro il 65,52% del 2019.

Castelfranco ha visto il 61,63% degli aventi diritto recarsi alle urne. Crespina Lorenzana il 62,83%. L’affluenza a Fauglia è stata del 62,00%. Anche Lajatico ha visto una buona partecipazione con il 73,36% mentre Castelnuovo ha raggiunto il 75,86%. Montopoli ha visto un’affluenza del 66,55%, mentre Palaia ha registrato il 66,69%. A Peccioli, l’affluenza è stata del 72,76%, e Pomarance ha segnato il 71,72%. Nel comune di Santa Croce è stata del 61,09%. Infine, Volterra ha registrato un’affluenza del 68,81%. Terricciola al 72,69%.