Affidato all’Asd Pisa Bocce l’impianto del viale delle Piagge

Pisa, 17 luglio 2024 – Il campo di bocce presente sul viale delle Piagge è stato affidato, in seguito a un bando di gara del Comune di Pisa, all'associazione sportiva Pisa Bocce, attiva dal 2012 in ambito cittadino e affiliata alla Federazione italiana Bocce (FIB) dal 2014.

“Un altro impianto sportivo regolarizzato nel territorio di Pisa - afferma l'assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa - e, tramite una convenzione, assegnato a una realtà storica come quella dell'ASD Pisa Bocce per valorizzare ancora di più lo splendido viale delle Piagge in cui tanti pisani e turisti svolgono attività sportiva. Finalmente è stata normata la gestione di questo campo da bocce, unico nel suo genere a Pisa, per l'attività della petanque”.

“L'ASD Pisa Bocce si farà carico della custodia del campo, ha realizzato una bacheca e consolidato il para colpi, successivamente c'è l'intenzione di potenziare l'impianto di illuminazione, aspetto che sta molto a cuore dell'amministrazione, per consentire lo svolgimento delle attività anche nel tardo pomeriggio. Un campo che svolge anche la funzione di aggregatore sociale e inclusivo per un’attività sportiva che si presta anche a persone con disabilità e in carrozzina, e questo è un valore aggiunto di questo impianto. Ci tengo anche a sottolineare che, grazie a questa convenzione, sarà possibile anche svolgere competizioni a livello nazionale e internazionale in maniera regolare. Stiamo portando avanti l'obiettivo di regolarizzare, il più possibile, gli impianti sportivi donandoli alla città di modo che siano a disposizione di tutti senza che nessuno rimanga indietro”.

Nell'accordo l'ASD Pisa Bocce si è fatta carico della custodia del campo, realizzazione di una bacheca, consolidamento para colpi e successivamente c'è l'intenzione di potenziare l'impianto di illuminazione per consentire lo svolgimento delle attività anche nel tardo pomeriggio. Per iscriversi all'associazione e avere informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail: [email protected].