Pisa, 29 giugno 2021 - L'atterraggio di emergenza su Pisa di un volo da Monaco di Baviera a Olbia della Lufthansa, stasera, sarebbe da attribuire a una segnalazione di 'fumo a bordo', forse causata da un passeggero che fumava una sigaretta elettronica. Così, secondo gli accertamenti di polizia effettuati finora. In base a fonti risulta che l'equipaggio abbia contattato la torre di controllo chiedendo di poter atterrare in emergenza per 'fumo a bordo'. Fumo per il quale, al momento, viene ipotizzato l'utilizzo di una sigaretta elettronica durante il volo da parte di un passeggero a bordo.

I viaggiatori, 64 persone, sono incolumi e sono stati fatti scendere dalle normali scale mobili dell'aerostazione. Gli accertamenti proseguono. L'aeroporto di Pisa è rimasto chiuso alcune ore.