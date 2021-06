Pisa, 29 giugno 2021 - L'aeroporto di Pisa è rimasto chiuso alcune ore, dal pomeriggio a stasera, per l'atterraggio di emergenza di un aereo Lufthansa in volo diretto da Monaco a Olbia a causa di un inconveniente tecnico che ha costretto l'equipaggio a cambiare rotta. I passeggeri risultano tutti incolumi e sono scesi usando le normali scale dell'aerostazione. L'aereo, che non doveva fare scalo a Pisa, è atterrato e si è fermato a fine pista impegnandola in modo tale che lo scalo pisano ha dovuto cancellare i suoi voli programmati. Toscana Aeroporti informa stasera che «a causa della richiesta di atterraggio in emergenza per inconveniente tecnico di un volo Monaco-Olbia, la lista dell'aeroporti di Pisa è rimasto chiuso per alcune ore. I voli programmati in arrivo e partenza subiranno variazioni operative conseguenti. Si suggerisce di prendere contatto con le proprie compagnie aeree».

Sembra che a originare il problema sia stato del fumo visto a bordo; l'ipotesi è che in realtà qualcuno avesse acceso a bordo una sigaretta elettronica.

Ora i passeggeri in volo dalla Baviera alla Sardegna sono in alberghi di Pisa. Gli altri concordano con le rispettive compagnie le alternative. Secondo quanto appreso, verso le 21.30 l'aereo in avaria è stato rimosso dalla pista. Comunque, Toscana Aeroporti spa, gestore dello scalo, aveva anche chiesto all'Aeronautica militare la possibilità di usare la pista secondaria dell'aeroporto ( Pisa ha due piste, ma solo una viene normalmente impiegata per l'aviazione civile), per ripristinare i collegamenti, opzione che forse non c'è la necessità di attivare.