Addio da Caprile disegnatore di Pisa: "Testimone della città e della sua storia"

"Mauro da Caprile ci ha lasciato". A darne la triste notizia, è il figlio Michele. Da Caprile è stato pittore, disegnatore, illustratore della storia, delle tradizioni di Pisa. Suoi lavori sono stati più volte ospitati sulle pagine de La Nazione. Ecco il ricordo del figlio Michele: "Nel corso dei circa novanta anni del suo arco di vita ha attraversato alcuni dei momenti più tragici e importanti della storia recente del nostro Paese. E’ stato testimone del bombardamento del 31 agosto 1943 e quei fatti tragici son stati propulsivi del suo impegno come docente di scuola e come artista. Appassionato della storia della nostra città, in tanti anni di attività artistica, ne ha attraversato ed esplorato tutti i principali ambiti culturali e letterari: il periodo medievale, le manifestazioni storiche, lo sport, la politica ed il vernacolo. Attraverso le sue opere, declinate in tecniche espressive diverse -pittura, plastica, grafica e grafica computerizzata - ha cercato di indagarne l’anima profonda, il sentimento; desiderava che le sue creazioni diventassero patrimonio della nostra comunità pisana, a cui sentiva di appartenere fortemente ed in maniera indissolubile. Impossibile ricordare, anche sommariamente, oltre sessanta anni di attività, mi limiterò ad alcune delle opere e delle collaborazioni cui era maggiormente legato: le raccolte di disegni dedicate al Gioco del Ponte, il volume sui costumi del Gioco, realizzato, assieme ad Alberto Zampieri e a Roberto Balestri – "I colori della festa di Pisa", le medaglie dedicate a Mazzini, il libro "Il lungo respiro" ideato insieme a Paolo Gianfaldoni, il Calendario Alfeo del 2016 e l’immagine commemorativa per i 50 anni delle Repubbliche Marinare, i volumi "Pisani Vippe"; le collaborazioni con le riviste "Er gobbo" ed "Er Tramme", con la Compagnia di Calci e con il Palio di Santo Stefano.

Infine, il suo ultimo libro, "Pan all’ombra dei flauti" per i tipi di Ets: un graphic novel in cui indagava il rapporto dell’uomo con la natura, uscito nel 2020". Per il Gioco del Ponte del 2017, il maestro Mauro da Caprile, realizzò il Palio della Vittoria, da consegnare alla parte vincitrice. In occasione delle celebrazioni per il Capodanno pisano nel 2014 si tenne la sua mostra personale "I colori del tempo-Le Nuvole che parlano". Le esequie si sono tenute lunedì presso la Pubblica assistenza.

Carlo Venturini