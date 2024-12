Addio al preside Vella. La passione per la filosofia e l’insegnamento agli studenti

Addio allo storico preside del liceo classico "Galileo Galilei". Carmelo Vella aveva 78 anni e se n’è andato dopo una breve malattia. La salma si trova ora alla Pubblica Assistenza di Pisa in via Bargagna dove domani (lunedì) alle 15.30 si terrà una breve cerimonia. Si è spento venerdì all’ospedale di Pisa. Lascia la figlia Virginia.

Originario della Sicilia, era nato a Gela, è stato in Puglia e a La Spezia dove aveva frequentato il liceo. Poi si è trasferito a Pisa dove ha studiato con i grandi della tradizione filosofica pisana. Prima insegnante, poi, dirigente scolastico, è andato in pensione come ispettore. E adesso continuava a coltivare una delle sue passioni, l’insegnamento all’Unidea essendo uno studioso di filosofia medievale.

"Era capace di capire chi lavorava per i ragazzi, cercando sempre di fare il loro bene", racconta la professoressa Donatella Puliga che per anni è stata docente al liceo classico di Pisa.

"Forte e intelligente", lo ricorda lo storico collaboratore scolastico Giovanni Cinacchi che per 29 anni ha lavorato al "Galilei". E, quando ha saputo della morte del professor Vella, è venuto nella redazione de La Nazione con foto e tanti aneddoti. "Mi disse quando fece il concorso che su 10 posti per ispettore, uno solo era ’libero’ e che lo avrebbe vinto lui perché tanto intelligente. E così fu. Grande personaggio. Se ne va un altro pezzo di storia del Galilei".