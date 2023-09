Addio a una bandiera La morte di Rapalini "Un pisano in nerazzurro"

di Michele Bufalino

Lutto nel mondo nerazzurro. Si è spento all’età di 70 anni, dopo una lunga malattia, l’ex calciatore Fabrizio Rapalini. Nato a Pisa nel 1953, è stato perno della difesa in maglia nerazzurra nel corso degli anni ’70. A darne notizia è stato il Pisa Sporting Club attraverso una nota sui propri canali: "Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Fabrizio Rapalini, pisano e protagonista di una lunga e brillante avventura calcistica in maglia nerazzurra - dichiara la società nerazzurra -. Difensore, classe 1953, Rapalini ha fatto parte della Berretti del Pisa capace nel 1972 di centrare il titolo nazionale; da lì il trampolino verso la Prima squadra con nove campionati disputati (188 presenze) e la splendida gioia della promozione in B del 1979. – si legge sui canali social del Pisa Sporting Club – Il Presidente Giuseppe Corrado a nome di tutta la Società rivolge un pensiero a Fabrizio e le più sentite condoglianze a familiari ed amici".

Lunga infatti fu la carriera di Rapalini, capace di raggiungere quasi le 200 presenze con la maglia del Pisa. Fu uno dei pochi a effettuare un percorso netto da giovanili a prima squadra, con grande affetto dei tifosi. All’arrivo di Romeo Anconetani, nel ‘78, il difensore era uno dei più fedeli e leali alla causa nerazzurra, tanto da essere ripagato dallo stesso neo presidente che lo volle ancora protagonista in difesa. Arretrando a ‘terzino marcatore’, Rapalini è tra i protagonisti della cavalcata che porta il sodalizio pisano a conquistare la promozione in Serie B con la vittoria di Pagani all’ultima giornata. Così, dopo una vita in terza serie, Rapalini resta ancora in nerazzurro disputando a 26 anni il suo primo campionato di Serie B con la squadra della sua città.

Una volta arrivata la salvezza, Rapalini non rientrò più nei piani della società che puntava a ben altri palcoscenici. Così la sua carriera con la divisa del Pisa si interruppe facendolo diventare tra i 20 calciatori con il maggior numero di presenze nella storia del calcio pisano. Fatto curioso, in 188 presenze nn segnò mai una rete. Concluse la sua carriera in C2 all’età di 30 anni con la divisa del Montecatini in Serie C2. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Rapalini - dichiara Liana Bandini del Centro di Coordinamento Pisa Clubs -. Con lui mi legava una profonda amicizia che andava oltre i colori nerazzurri. Fabrizio infatti era collega di mio marito in banca, lavorando per anni alla Cassa di Risparmio di Pisa. Da calciatore ha fatto la storia, da amico ci lascia un profondo vuoto nel cuore". I funerali di Rapalini si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa della Misericordia in via Pietrasantina.