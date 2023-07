Addio a Sergio Mugnaini. Una vita per la giustizia pisana

Pisa, 18 luglio 2023 – Il mondo della Giustizia pisana, e non solo, piange la scomparsa di Sergio Mugnaini, che si è spento ieri mattina. Nato a San Gimignano (Siena) nel giorno della Liberazione, nel 1937, ha completato gli studi superiori e universitari a Pisa, la città a cui è stato molto legato sia negli affetti che per il lavoro. Entrato giovanissimo negli uffici giudiziari come cancelliere, ha percorso tutte le tappe della carriera fino ad assumere la funzione di primo dirigente la Cancelleria nel Tribunale di Pisa e per questo molto stimato dall’avvocatura pisana. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Ateneo pisano e l’abilitazione alle funzioni di procuratore legale. E’ stato membro della Commissione tributaria di primo grado di Pisa, fin dalla sua costituzione.

Dopo essere andato in pensione come dirigente, è stato per anni coordinatore dell’ufficio del giudice di pace fino al 2008 divenendo un punto di riferimento importante per il settore.

Con Tacchi editore ha pubblicato "Giustizia pratica", una guida teorico pratica ai principali atti e provvedimenti in materia civile, commerciale e penale. "Completa di formulario, specchietti, tabelle, prospetti, grafici e riferimenti alla normativa fiscale, alle circolari e ai diritti di cancelleria" e per questo ancora richiesta per redigere gli atti relativi alle istanze. Ha scritto anche il saggio "La competenza della Sezione specializzata agraria" nella Rivista di diritto agrario di Giuffré.

Persona sempre distinta, stimata e apprezzata, ha aiutato generazioni di avvocati nella loro professione. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia. "Sempre garbato e disponibile con tutti. Il suo formulario, per anni, mi fu molto utile"; "Una persona squisita, dal profilo gentile, colto ed elegante... dotato di un profondo rapporto umano e sempre disponibile". "Non era solo un cancelliere ma “il Cancelliere”. Tante volte mi ha dato dei consigli utilissimi: conosceva benissimo il diritto privato e la procedura civile".

Il funerale si terrà domani alle 9 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mezzana, frazione di San Giuliano Terme, la sua parrocchia.

Lascia la moglie Maria, per anni nella segreteria della presidenza del Tribunale di Pisa, anche lei, adesso, in pensione, e le figlie Silvia e Laura, la nipotina Matilde e il nipote Dante.

Alla famiglia giungano le condoglianze anche della redazione de "La Nazione" di Pisa.