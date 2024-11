Addio a Sbrana. Era l’ultimo macchinista

Ci ha lasciato Vittorio Sbrana, capo macchinista agli stabilimenti Pisorno di Tirrenia e diretto testimone del cinema di quegli anni. Nato a Marina di Pisa nel 1929, Vittorio aveva praticato i set cinematografici sin da piccolo nel periodo ante-guerra, accompagnando il padre attrezzista. A partire dal 1951 quando la Pisorno riprese a produrre, Vittorio era infine divenuto un’importante maestranza degli stabilimenti, responsabile di fasi tecniche essenziali per le riprese di allora, come la disposizione delle scene in rapporto alle luci, le messe a fuoco e i movimenti di carrello. Dalla sua postazione dietro la cinepresa Vittorio ha visto passare i più grandi nomi della cinematografia, da Gina Lollobrigida a Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Di questo e altro Vittorio fortunatamente continuerà a parlarci, grazie al docu – film “Scene del cinema a Tirrenia” oggi visibile sulla piattaforma Youtube. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Tirrenia.