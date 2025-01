Addio a Mirella. Forlivesi

Addio all’artista pisana Mirella Forlivesi che aveva quasi 100 anni, li avrebbe compiuti a ottobre.

All’età di 100 anni è scomparsa a Brescia l’artista Mirella Forlivesi, una delle prime donne rappresentanti dei movimenti e avanguardie degli anni ’60. Toscana, di Pisa, era approdata a Milano aderendo a vari gruppi di tendenza in ambito astratto/concreto, cinetico e costruttivista. Espose le sue opere alla Triennale di Milano, al Salone di Arti Decorative di Losanna e di Stoccolma. Per le sue sculture inoggettive usò l’acciaio e il plexiglass ottenendo effetti bidimensionali e cinetici. "Riflessione e moto" e le "variazioni su tre facce di un cubo".

Rilevante fu il sodalizio con Bruno Munari ed Ettore Sottsass. Come designer animò quegli anni di rinnovamento dell’arte contemporanea. Il suo lavoro resta un esemplare oggetto di analisi e indagine sull’arte di avanguardia italiana.

La sua biografia. Si diplomò all’Istituto d’Arte di Lucca e frequentò la scuola di pittura dell’Accademia di belle arti di Firenze. Dopo essersi appassionata in un primo momento alla pittura e alla ceramica, iniziò in seguito ad interessarsi alla scultura e all’oreficeria. Negli anni ’70 si trasferì a Milano. Fra le esposizioni collettive, si ricorda in particolare la 14ª Triennale di Milano (1968).