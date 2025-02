Addio a Maria Velia Lorenzi: "Scrittrice di grande sensibilità"

Addio a Maria Velia Lorenzi che avrebbe tra poco compiuto 81 anni, volontaria dell’Associazione L’Alba dal 2000, quando ha incominciato a condurre il laboratorio di scrittura dell’associazione: Esprimersi Scrivendo. "I partecipanti che si sono succeduti nel laboratorio – spiega la presidente Gallo – la ricordano tutti con affetto, per la capacità che aveva di valorizzare le persone usando lo strumento della parola. Da questa esperienza è nato il bisogno di pubblicare i lavori dei partecipanti al gruppo, e per questo Maria Velia ha ideato un giornale che ha dato voce ai membri dell’associazione: il primo numero dell’Immaginario è stato pubblicato nel settembre 2006".

"Dal 2007 Maria Velia anno di nascita del concorso letterario Versi per L’anima che è giunto nel 2024 alla sua diciottesima edizione, è stata presidente del concorso, e membro dei giurati". Ѐ Ricordiamo alcune opere, la sua prima raccolta di poesie in vernacolo pisano: "E possi ritornà ll’Arno d’argento"; Nistri-Lischi, "Si sa però lo voglio anch’io", "È LLupo e L’agnello. Ets editrice. Le collaborazioni al periodico di vernacolo e tradizioni popolari "Er Tramme", racconti per ragazzi "La seconda luna di Beta" la raccolta di racconti "Passeggiata a mare", Carmignani ed. La Giuria del premio “versi per l’anima” di cui si è appena conclusa la 18esima edizione la ricorda: "Una persona discreta e riservata che riusciva a cogliere nelle parole la rivelazione degli aspetti più autentici e profondi di ogni persona. Insostituibile nella capacità di suscitare le emozioni e le parole ad esse collegate con la tecnica del sasso nello stagno nel laboratorio di scrittura da lei condotto presso L’Alba. Per chi volesse farle l’ultimo saluto il funerale si svolgerà oggi (sabato 15 febbraio alle 15 nella chiesa di San Michele degli scalzi).