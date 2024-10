Addio a Lorenzo. Cavallini

Lorenzo Cavallini non ce l’ha fatta… "davvero troppo presto", dicono gli amici. "Volontariato, generosità, altruismo… sono le parole che vengono in mente pensando a Lorenzo, molto conosciuto e amato, che agli altri e alla sua famiglia ha dedicato la sua vita, volontario storico della Misericordia Vicopisano, per molti anni consigliere, responsabile della Protezione Civile, ora probiviro, e volontario antincendio con il Gruppo Volontari Antincendio F.lli Del Moro Vicopisano. "Lorenzo era il genero della nostra consigliera alla Cultura e alla progettazione scolastica, Elena Pardini e di suo marito Marco Parenti. Alla famiglia le condoglianze del Comune. I funerali saranno officiati oggi alle 15, nella Pieve di Santa Maria di Vicopisano.