Addio a Giuseppe. Marianelli

Un grave lutto colpisce la città. Nella mattinata del primo gennaio infatti, è venuto a mancare il ragionier Giuseppe Marianelli. Per molti anni aveva lavorato come dirigente bancario, ora all’età di 89 primavere, era in pensione. Già cavaliere della Repubblica, era stato fino al 2019 deputato dell’Opera Primaziale e per lungo tempo – precisamente dal 5 giugno 1998 al 31 gennaio 2020 – era stato anche presidente dell’Istituto Sostentamento clero della diocesi di Pisa. Idsc dove ha continuato a prestare servizio, in consiglio di amministrazione, fino al 2023.

Sposato con Luciana, padre di Dario e Carlo e nonno di cinque nipoti, Giuseppe Marianelli è stato uomo di gran fede, di grande valore professionale e di spiccate doti relazionali e imprenditoriali.

La sua salma si trova esposta alla Misericordia di Pisa, mentre le esequie saranno celebrate domani alle 15

nella chiesa parrocchiale di

S. Nicola in Pisa.