Addio a Federica Fontini "Oltre 30 anni in Pacini editore"

Addio a Federica Fontini. Il ricorso dei vertici della Pacini Editore, dove ha lavorato dal 1986, subito dopo aver conseguito la laurea in Filosofia. "Una presenza storica". "Si è sempre occupata di libri, curandone centinaia nella sua lunga carriera, negli ultimi anni nel ruolo di responsabile proprio dell’Ufficio editoriale, al punto che neppure la pensione era servita ad allontanarla dal lavoro. E neppure la malattia. Perché Federica era una donna piena di vita, di energia contagiosa per chiunque avesse accanto: metteva tutta la sua passione nel lavoro, che tanto amava, come nel suo ruolo, non certo meno importante per lei, di madre e di moglie". "I suoi adorati figli, Jacopo e Bartolomeo – aggiunge – erano il suo orgoglio e il suo costante pensiero di mamma premurosa e protettiva, seppur felice della loro indipendenza della quale era altrettanto fiera. Una presenza in casa editrice è stata spesso anche quella di suo marito Alessandro Tosi, che ha scritto e curato diversi volumi. Alla sua famiglia va la più affettuosa vicinanza, a tutti i colleghi, alla famiglia Pacini, agli amici, che altrettanto bene conoscono la sua proverbiale generosità e allegria che lascia un incolmabile e stupito vuoto". "Federica amava la vita, il mare, il sole, fare lunghe passeggiate e bagni nella “sua” Marina, non a caso era nata proprio il 30 giugno, il mese da lei preferito. Vogliamo ricordarla così, con il suo splendido sorriso, e sperare che la sua forza e la sua energia possano risplendere nei cuori di tutti quelli che le hanno voluto bene e che sentiranno la sua mancanza". I funerali oggi alle 15, nella Chiesa di San Michele degli Scalzi. La famiglia suggerisce di non portarle fiori, "ma di supportare la ricerca oncologica".