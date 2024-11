Addio a Falossi. Fu docente e studioso di teatro e spettacolo

E’ morto ieri notte Ferdinando Falossi, cultore della materia per Storia del Teatro e dello Spettacolo del Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa. Falossi è stato uno studioso freelance di storia del teatro greco-romano, antropologia ed etnologia, oltre a esser stato artigiano di maschere antiche e allievo della scuola Sartori, la più rinomata al mondo. Apprezzato per il suo lavoro a livello internazionale, Falossi ha spesso tenuto lezioni e workshop nelle Università di Parigi, del Peloponneso, del Canada, ma non ha mai dimenticato il legame con Unipi. "Per noi docenti del Dipartimento di civiltà - ricorda la professoressa Eva Marinai - Ferdinando era soprattutto un amico, un compagno di studi e di ricerche, apprezzatissimo dagli studenti durante seminari e laboratori. Nelle sue lezioni univa teoria e pratica: quando spiegava l’iconografia e la morfologia della maschera, portava in aula enormi bauli dai quali saltavano fuori le sue creazioni, che faceva maneggiare, indossare, per far capire la manifattura di un strumento vivo di lavoro per l’attore. Lo ricorderemo tutti con grande affetto".