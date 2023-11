Addio a Bigliazzi. Fondò Toposodo nella nostra città

Addio a Marco Bigliazzi (nella foto da instagram), 60 anbni, regista, animatore, sceneggiatore e produttore cinematografico che con una varietà di progetti ha dimostrato la sua versatilità e talento nel campo dell’animazione, autore di cartoni animati che hanno contribuito a divertire e intrattenere il pubblico dei più piccoli, è morto improvvisamente all’età di 60 anni a Pisa. In città è stato fondatore con Fabrizio Bondi nel 2004 di Toposodo, studio di animazione e società di produzione indipendente di animazione. Nato nel 1963 a Pisa, Marco Bigliazzi si era laureato in storia delle arti all’Università della sua città nel 1989 e si era specializzato nelle nuove tecnologie dell’immagine e animazione negli anni ‘90, insegnando in diverse istituzioni accademiche. Ha iniziato la sua carriera dirigendo cortometraggi animati basati su personaggi come Il Signor Bonaventura di Sergio Tofano, con cui ha ottenuto riconoscimenti come il Premio al Personaggio al Festival Internazionale di Animazione di Dervio nel 2002. Nel 2003 Bigliazzi ha vinto il Prix Italia con il cortometraggio animato “Peperony”. Nel 2006 ha lavorato sulla serie francese “Potlach” e ha successivamente creato, scritto e diretto le serie “La Banda Volante” e “Taratabong - Il mondo dei Musicilli” che hanno ottenuto riconoscimenti come il Pulcinella Award.

Bigliazzi ha anche lavorato su vari progetti pilota e episodi animati, tra cui “Avventura nell’Univerphone” e “Il Blues del Manichino” per la Rai. Nel 2021 è stato supervisore al color per la serie animata Netflix “Strappare lungo i bordi”. Di recente Marco Bigliazzi ha supervisionato le sceneggiature per la serie animata “I Ronfi - The Snores,” tratta dal fumetto di Adriano Carnevali, in collaborazione con Gertie srl e Rai. Personalità eclettica, Marco Bigliazzi era anche batterista dei Parafulmini, pittore e autore di romanzi.