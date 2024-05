Abusi su minori, parroco sospeso per 5 anni. Ma non ci sarà processo penale

Pisa, 29 maggio 2024 – Sarà sospeso per cinque anni l’ex parroco di Pisa accusato di abusi su minori. I fatti risalgono a 20 anni fa ma la denuncia di due molestati dallo stesso sacerdote è arrivata solo una volta che sono diventati adulti e al termine di un percorso di psicoterapia.

La sentenza è stata emessa dal Dicastero per la dottrina della fede e arriva alla conclusione del processo canonico avviato due anni fa dall'arcidiocesi di Pisa dopo avere raccolto la denuncia delle vittime. A renderla nota è stato il Bollettino diocesano. L'avvio del processo canonico fu reso noto due anni fa direttamente dall'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto con una nota nella quale espresse "dolore e vergogna".

Da oltre un anno il sacerdote ha lasciato la città, trasferendosi presso una struttura religiosa a Roma: un istituto nato proprio per il sostegno psicologico del clero. Benotto, nel 2022, rendendo noto l'avvio del processo canonico riferì anche che il sacerdote aveva fatto esplicite ammissioni di colpa. Per lui però non ci sarà un procedimento penale perché i reati sono prescritti anche se la sentenza definitiva del procedimento canonico probabilmente innescherà un giudizio civile da parte dei due fratelli per chiedere il risarcimento dei danni psicologici subiti.