A tavola con Chef Rossi "Il tartufo di stagione è la star di Ciclilandia"

di Gabriele Masiero

"Il tartufo marzuolo, ma anche quello scorzone nasce nella sabbia ed è quindi un prodotto della nostra terra anche al mare. Per questo lo show cooking di stasera è perfettamente in linea con il contesto del litorale pisano e servirà a spiegare a chi ci verrà a guardare come possa diventare un ingrediente di qualità capace di esaltare il nostro territorio anche in estate". Parola di chef. Stasera alle 21.30 nel parco di Ciclilandia, Gilberto Rossi, chef e titolare del ristorante Pepenero di San Miniato, sarà i protagonista di ’Il tartufo in riva al mare con musica’, lo spettacolo promosso da La Nazione e Notti di talento, durante il quale preparerà una cena a base di tartufo, declinata in chiave estiva, con quattro portate e oltre 200 assaggi ciascuna offerte gratuitamente al pubblico.

"Il mare del resto - ricorda Rossi - era anche a San Miniato come testimoniano le conchiglie fossili ritrovate nelle nostre colline risalenti ad almeno tre ,milioni di anni fa. Poi tra le nostre eccellenze abbiamo il tartufo bianco, prelibatezza ricercata in tutto il mondo, ma tutto il nostro territorio è ‘figlio’ del tartufo ed è giusto che il suo modo di impiegarlo in cucina sia fatto conoscere perché ci aiuta a rendere omaggio, anche in estate, al nostro territorio. A proposito, vi do un consiglio: d’estate un buon pomodoro, una mozzarella e basilico risolvono qualsiasi cena o pranzo con amici e parenti. L’importante è scegliere prodotti di qualità e verdure di stagione. Una panzanella con buone materie prime o delle melanzane grigliate bastano a fare un’ottima figura in modo semplice".

Ecco perché, aggiunge lo chef, "è interessante lo spettacolo di stasera voluto da La Nazione e Notti di Talento, perché ci permette di sposare una splendida location come il Parco di Tirrenia, con gli straordinari prodotti della nostra terra e la musica dei nostri giovani talenti".

Insieme a Rossi, infatti, ci saranno anche due giovani cantanti livornesi, allieve della scuola Novaincanto di Fabio Ceccanti: Elissa Lonzi, 17 anni, anche pianista, e Rebecca “Rebel“ Toschi, 22 anni. Il menu invece prevede 4 portate raffinatissime, che saranno preparate da Gilberto Rossi direttamente sul palco che dunque spiegherà i diversi passaggi tecnici ma anche le ragioni che lo hanno portato a scegliere le materie prime che comporranno i piatti. Si parte con una crema cotta al tartufo e croccante di pane di grani antichi, proseguendo con un orzotto con melanzane, acciughe e tartufo estivo, terrina di galletto, tartufo e pepenero per concludersi con una crema cotta Pepenero 2023. Rossi è stato anche una star della Tv tra i pionieri del food sul piccolo schermo accanto ad Antonella Clerici: "La presenza dei cuochi in Tv - osserva - è stata determinante a far conoscere e apprezzare le nostre materie prime e promuovere la cucina delle varie regioni italiane. Basta non esagerare, perché a volte sembra che non si possa fare Tv senza ricorrere al food".