A Pisa una giornata dedicata agli operatori del Dipartimento delle risorse umane dell'Asl

Pisa, 15 novembre 2024 – Si è svolta nei giorni scorsi, nell’auditorium della sede direzionale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana nord ovest in Via Cocchi a Pisa, una giornata di approfondimento sulle novità introdotte dai contratti della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (PTA).

A illustrare in maniera chiara e molto operativa tutti gli elementi innovativi dei contratti nazionali, oltre che l'impatto sulle politiche del personale sui modelli e sulle procedure presenti in nell'Azienda Unità Sanitaria Locale, è stato il professor Stefano Simonetti, grande esperto di organizzazione e gestione del personale, già dirigente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

La giornata di studio ha permesso di coinvolgere circa 90 operatori delle risorse umane, a partire dalla direttrice del Dipartimento della Toscana Nord Ovest Daniela Murgi a e dai direttori di singoli settori, i dottori Maria Bartolozzi, Monica Desiderio, Francesca Mignoni, Nicola Ciampi, Emilio Carlo di Spigno e Simona Balluchi.

“Queste giornate di studio e confronto dedicate agli operatori del nostro Dipartimento - evidenzia la dottoressa Daniela Murgia - rappresentano un momento prezioso, in cui vengono messe a confronto non solo le varie realtà territoriali ma anche tutte le interconnessioni tra le unità operative. Il ciclo di gestione del rapporto di lavoro è un percorso unico che intreccia il momento dell'assunzione, la valorizzazione delle risorse, fino al pensionamento. Si tratta di fasi - continua la dottoressa - che devono essere tutte pensate nell'ottica di migliorare e favorire la crescita individuale e organizzativa. Questo determina vantaggi per tutto il sistema sanità e quindi anche per i cittadini”.

“Sono orgogliosa di aver organizzato e preso parte a questa giornata - aggiunge la dottoressa Monica Desiderio - non solo per il contributo di alto livello fornito dal professor Stefano Simonetti, ma anche e soprattutto perché questa tipologia di eventi stimola la motivazione degli operatori e li porta a sentirsi un unico gruppo con lo stesso obiettivo, a supporto dei nostri dipendenti e dell’organizzazione aziendale nel suo complesso”.