A Pisa nonostante il divieto perché invaghito di una giovane: preso

Ha sconfinato nonostante il divieto di tornare a Pisa. Lo ha fatto perché invaghito di una giovane. Venerdì, intorno alle 22:10 una pattuglia delle Volanti della Questura è intervenuta a Tirrenia per una lite (solo verbale, per fortuna) in abitazione fra tre persone. I tre stavano discutendo perché l’uomo, un livornese 70enne, aveva dichiarato di essere attratto dalla donna più giovane presente, 31 anni. Con lei, anche la madre. Non voleva dunque lasciare l’abitazione, anche perché non aveva l’auto e non poteva raggiungere la propria residenza a quell’ora. L’uomo dal controllo in banca dati è risultato avere precedenti di polizia (non legati al rapporto con le due signore). Per questi precedenti ha la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per un anno. Misura decisa dal questore di Pisa a settembre. Il 70enne è stato accompagnato in Questura e denunciato per aver violato il divieto. E’ stato invitato a rientrare a Livorno e a non molestare più le donne.