A Pisa l’hi-tech virtuoso cresce e assume Mermec "mette le radici" con laureati Stem

di Francesco Ingardia Il rilancio della Toscana passa anche e soprattutto attraverso grandi realtà industriali con un modello di business incentrato su tecnologie del futuro e investimenti in regione. A oggi sono all’incirca un centinaio gli ingegneri, matematici e fisici altamente specializzati e operativi tra Ospedaletto e San Piero a Grado, nelle aziende della Holding Angel del Cavaliere del Lavoro Vito Pertosa, che opera in 71 paesi nel mondo con 17 sedi in Italia e impegnata anche nei settori della diagnostica ferroviaria, dell’aviazione, dell’aerospazio e della meccatronica digitale. Realtà "interamente a capitale privato e 100% Made in Italy, con l’intenzione di consolidare sempre più la propria presenza a Pisa e nel resto della regione", parola di Niccolò Chierroni, CEO della Mermec Engineering. Chierroni, di che cosa si occupa la Mermec Engineering nel nostro territorio? "Mermec Engineering, con sede a San Piero a Grando è un’azienda impegnata nello sviluppo di servizi e prodotti ad alto valore aggiunto tecnologico, specializzata in scienza computazionale ed elettromagnetismo applicato. Nata nel 2022 dalla fusione di tre aziende interne al Gruppo ha competenze “core” su intelligenza artificiale, progettazione sensori con una mission chiara e definita: sfruttando infatti le competenze acquisite dal Gruppo Mermec in oltre 50 anni di leadership...