A Pisa due aperture straordinarie per la chiesa dei Cavalieri

di Antonia Casini

Una piazza sempre più accogliente e accessibile. Un obiettivo ora più concreto grazie a uno sforzo che sembra davvero corale per uno degli spazi più belli di Pisa, piazza dei Cavalieri con la sua chiesa chiusa da mesi, ma che riaprirà per due weekend di seguito con la promessa che si possa trattare della prima di una lunga serie di iniziative.

C’è intanto un finanziamento importante del ministero di 3 milioni e mezzo di euro per il restauro del soffitto a cassettoni. La Soprintendenza di Pisa e Livorno ha programmato due aperture straordinarie con la possibilità di visite e guide d’eccezione, gli allievi della Scuola Normale che ha la sua sede proprio nella piazza. L’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano nacque nella seconda metà del ’500 per volere della famiglia Medici per combattere i pirati turchi.

E Pisa ne divenne il quartier generale. La loro “casa” fu la chiesa, appunto, dei Cavalieri, che fu eretta su progetto dell’architetto Giorgio Vasari, nel 1565.

Gli appuntamenti. Domani e sabato: cittadini e turisti potranno entrare dalle 16 alle 20 all’interno dell’edificio che custodisce tavole di Cigoli, Ligozzi, Allori con le le imprese militari dell’Ordine, dipinti del Bronzino (Natività, 1564) e dello stesso Vasari (Martirio di santo Stefano, 1571), le bandiere sottratte come trofeo di guerra alle navi turche e alle navi dei pirati tra il XVI e il XVII secolo e il soffitto ligneo. Venerdì 27 settembre, in occasione di Bright Toscana, apertura serale dalle 19.30 alle 23.30; sabato 28 settembre dalle 9.30 alle 13.30, dalle 17 alle 20 e dalle 19.30 alle 22.30, domenica 29 settembre dalle 15.30 alle 19.30, ci sarà la possibilità di accedere in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days).

Le visite si possono prenotare sulla pagina web https://piazzadeicavalieri.sns.it/prenotazioni/ del portale dedicato "Piazza dei Cavalieri. Una storia europea": un progetto di Scuola Normale e Fondazione Pisa per "la valorizzazione degli edifici e dei monumenti che si affacciano sulla piazza", a cura della professoressa Lucia Simonato. A maggio scorso fu firmato un accordo di durata biennale, siglato dal direttore della Normale Luigi Ambrosio e dal soprintendente Valerio Tesi, per "condividere azioni per la promozione del monumento (la chiesa, ndr) e del suo ricco patrimonio storico/artistico".