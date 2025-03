A Pisa apre un locale di cucina spagnola

Pisa, 22 marzo 2025 – Tradizione, cucina e atmosfera spagnola: questi sono gli ingredienti alla base di “Taberna Española”, il nuovo locale dell'imprenditore Massimo Savino. Al taglio del nastro presente il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, l'Assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e la referente sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Agnese Profeti. “L'idea nasce innanzitutto dalla mia esperienza di vita: ho trascorso molti anni in Spagna e, anni fa, ho sposato una ragazza spagnola. La tradizione spagnola è quindi diventata parte della mia cultura” spiega l'imprenditore Massimo Savino “Ho sempre avuto il desiderio di creare qualcosa del genere, essendo nel mondo della ristorazione da anni. Era un piccolo sogno che volevo realizzare, e si sono venute a creare una serie di dinamiche che mi hanno fatto capire che fosse arrivato il momento giusto per farlo” “Questo locale vuole essere un punto di ritrovo e condivisione che rappresenti appieno la Spagna. Abbiamo voluto fortemente che tutto ciò che si trova qui dentro fosse autenticamente iberico, tanto che tutti i prodotti sono di importazione o comunque preparati seguendo le ricette tradizionali, senza alcuna rivisitazione nell'offerta gastronomica. È il classico bar di tapas che si potrebbe trovare a Madrid, Valencia o Siviglia: una cucina semplice, con sapori mediterranei e basata sul concetto di condivisione. Il nostro motto è "Compartir es vivir” – condividere è vivere – un'espressione che racchiude il modo di pensare spagnolo”. “L’aspettativa è alta: tutte le persone con cui ho condiviso questo progetto mi hanno spinto a portarlo avanti fino in fondo, nonostante le difficoltà iniziali. Credo che il concetto di cucina etnica, ma allo stesso tempo familiare, possa essere un punto di forza” Entusiasta di questa nuova realtà il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Si tratta di un progetto molto interessante e innovativo per la nostra città. Siamo felici di accompagnare Massimo in questo nuovo percorso, certi che porterà ottimi risultati. Quando alla passione e alla determinazione si unisce la competenza, il successo è quasi inevitabile”. Soddisfatto per questa nuova proposta che arricchisce l'offerta della città l'Assessore al Commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini: “Una nuova attività nel cuore del nostro centro storico, che arricchisce e diversifica l’offerta gastronomica con autentici piatti della tradizione spagnola. Si tratta di una delle poche realtà in città dedicate alla cultura culinaria spagnola, distinguendosi per l’unicità e la rarità dei suoi prodotti. Rivolgiamo un sincero augurio di successo a Massimo e a tutto il suo staff.”