‘A piccoli passi per Pisa’ a Palazzo Blu

Martedì (12 dicembre) alle ore 17.30, nell’auditorium del Palazzo Blu verrà presentato il volume "A piccoli passi per Pisa", scritto dagli studenti della Scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio (ed. Carmignani). Partecipano Fabrizio Franceschini, che è stato docente di Storia della lingua italiana all’Università di Pisa, Stefania Scaglione, docente dell’Università per stranieri di Perugia, l’avvocato Leonora Rossi, il giornalista Michele Brancale che modererà l’incontro. Dieci interviste a personaggi illustri del passato. E poi i nuovi cittadini, quel mondo nella città: donne e uomini, ragazze e ragazzi di paesi, lingue, età e religioni diverse, tutti studenti della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio. Nel corso di lezioni all’aperto, insegnanti e studenti sono andati alla ricerca delle targhe che ricordano letterati, scienziati, politici e filosofi nati o vissuti a Pisa. Dopo aver studiato i testi delle iscrizioni, in classe sono stati approfonditi la vita, le opere e il pensiero dei protagonisti. Un libro che è una guida sui generis: una città e la sua storia diventano occasione d’incontro e ponte tra culture distanti nello spazio e nel tempo, ponendole in dialogo tra loro.