A lezione di recitazione da Chiara Basile Fasolo

Uno stage di recitazione al Cineclub Arsenale di Pisa, a cura di Chiara Basile Fasolo, attrice, regista e produttrice della serie tv di successo ’Sogno Italiano’, visibile su Prime Video in Italia e in molti paesi del mondo. La serie sta riscuotendo molto successo soprattutto negli Stati Uniti e Chiara frequenta spesso Hollywood. È stata co-conduttrice di ‘Morning Voyager‘ su Rai 2 insieme a Roberto Giacobbo e ha interpretato numerosi ruoli importanti in fiction tv per RAI e Mediaset, come ’Braccialetti Rossi’, ’Squadra Mobile’ o ’Il Tredicesimo Apostolo’. Lo stage, in programma sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre dalle 14 alle 19 nella sala Sammartino dell’Arsenale, per un totale di 10 ore di lezione, si rivolge ad appassionati di recitazione che aspirano a cimentarsi nel mondo della televisione e del cinema, oppure che vogliano provare una nuova esperienza.

Durante lo stage gli allievi hanno la possibilità di rivedersi in tv per una grande opportunità. La novità di quest’anno è infatti la possibilità per gli allievi di partecipare alle riprese della terza stagione di Sogno Italiano, su Prime Video, come attori o comparse, che si terranno in Italia la prossima primavera. I partecipanti impareranno a sviluppare il giusto approccio al testo, costruire un personaggio dal punto di vista televisivo e cinematografico, e come prepararsi ai provini.

L’obiettivo è preparare gli allievi, sperimentando direttamente la recitazione cinematografica e televisiva, studiando il copione, e insegnando loro ad utilizzare il proprio corpo, l’espressione facciale e vocale.