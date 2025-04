A lezione di monopattini. Mini corso al Buonarroti: "Rispetto delle regole"

Mercoledì al Liceo Buonarroti di Pisa, si terrà una mattinata formativa dedicata all’educazione stradale, promossa da Bit Mobility in collaborazione con la polizia locale di Pisa. L’iniziativa coinvolgerà una classe quarta dell’istituto e si inserisce in un percorso educativo più ampio articolato in due lezioni, con l’obiettivo di "sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole e alla sicurezza in strada, anche alla luce delle recenti novità introdotte dal nuovo Codice della Strada".

La giornata alternerà momenti teorici a esercitazioni pratiche: gli agenti della polizia locale illustreranno le principali norme di comportamento, con un focus specifico sulle nuove disposizioni per la micromobilità. Successivamente, gli studenti saranno chiamati a mettersi in gioco in un percorso pratico con i monopattini elettrici forniti da Bit Mobility.

"Crediamo fortemente nell’educazione come strumento di prevenzione – dichiara Michele Francione, direttore Operativo per l’Italia di Bit Mobility –. I giovani sono i primi utenti della micromobilità urbana e devono essere messi nelle condizioni di muoversi in sicurezza e con responsabilità. Iniziative come questa, realizzate con il prezioso supporto della Polizia Locale, aiutano a diffondere una cultura del rispetto delle regole e della mobilità sostenibile".