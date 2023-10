"A giro per Pisa", il nuovo libro di Marchetti editore

Il nono volume della collana "A giro per Pisa" – curata da Alessandro Bargagna e Chiara Celli, guide turistiche di City Grand Tour, per Marchetti Editore – è arrivato puntuale con l’autunno e domani alle 18 sarà presentato dai curatori e dall’editrice nello splendido Royal Victoria Hotel.

La collana racconta Pisa attraverso itinerari tematici accattivanti e divertenti. Partita nel 2015 con un volume dedicato alle donne che hanno fatto la storia di Pisa: “Amore e potere in Kinzica”, sono seguiti: “Le tre età di Pisa” che ci ha raccontato il Capodanno Pisano, le “Storie dal battello”, l’itinerario tra i misteri di “Pisa rosso sangue”, “Che si fa oggi a Pisa?”, “Pisa & Love” dedicato a tutte le sfaccettature dell’amore, il numero speciale “A giro per Pisa” che raccoglie 4 itinerari tematici, il libro che ci porta “Su è giù dalle mura di Pisa” e quello che ci immerge tra le “Voci di poeti e scrittori tra i vicoli di Pisa”. Il nuovo volume è una passeggiata – divertente e scanzonata, ma come sempre piena di informazioni utili per tutti, pisani e turisti – tra i nomi delle strade di Pisa. A chi non è mai capitato, passeggiando per la città, di chiedersi chi sia la persona a cui è dedicata la strada che sta percorrendo o che significato abbia il nome di una certa via o piazza? Questo volume ci porta fra i racconti che si nascondono dietro alle vie pisane: ogni strada ci parla di una persona o ci riporta a un avvenimento, ad antichi mestieri o a giochi dimenticati. Non si tratta di semplici “guide classiche” ma la scrittura di ogni volume riprende la modalità di una visita guidata e approfondisce una particolare tematica.