A Genova sfila l’orgoglio pisano. Oggi le Repubbliche Marinare. In cerca di un’agognata vittoria

Mancano poche ore al via dell’antica regata delle Repubbliche Marinare, giunta all’edizione numero 69. Una vera e propria due giorni a Genova per celebrare questa competizione tra Pisa, Amalfi, Venezia e Genova con i loro galeoni nelle acque del canale di calma di Pra’. Il glorioso antipasto è andato in scena ieri alle 14.45 con il corteo storico partito da Piazza De Ferrari per arrivare a Palazzo Ducale, il più lungo percorso tra le quattro Repubbliche per la rievocazione storica. Presente anche il sindaco Michele Conti, oltre agli assessori Frida Scarpa e Filippo Bedini, rispettivamente per la parte sportiva e le tradizioni della storia e dell’identità di Pisa. Per l’occasione ieri è stata la ‘prima’ del nuovo corteo storico pisano, vanto dell’assessorato, che copre quattro secoli di splendore della città, dall’XI secolo fino al declino nel 1406. La rievocazione include 88 figuranti divisi in cinque gruppi che rappresentano personaggi chiave della politica, della società e del mare, con costumi e manufatti fedeli al periodo storico.

Tra i protagonisti ci sono Uguccione della Faggiola, Ugolino della Gherardesca, Fibonacci e Kinzica de’ Sismondi, eroina leggendaria che salvò Pisa dall’assalto saraceno nel 1004, unendo eventi simbolici come la presa di Gerusalemme e la conquista delle Baleari. Il corteo ha fatto da apripista alla presentazione ufficiale degli equipaggi svoltasi nel pomeriggio al salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

Oggi però ci sarà la vera e propri abbuffata con una replica del corteo che, stavolta, prenderà il via alle 16.15 da Piazza Armatore Sciesa per giungere infine alle tribune di Genova Prà. Poi toccherà al doppio appuntamento principale con il palio remiero femminile (alle 16.45) e quello maschile (alle 18), visibile anche in diretta Rai. Pisa, ripartita dopo quattro ultimi posti, cercherà di insidiare lo strapotere di Genova, vincente nelle ultime due edizioni. L’ultima vittoria di Pisa risale al 2010, l’ultima di Venezia nel 2019, mentre Amalfi ha vinto nel 2022.

L’equipaggio maschile del galeone pisano è composto da Simone Barandoni, Cosimo Del Corso, Francesco Garuccio, Nicola Mancini, Andrea ed Emanuele Meliani, Andrea Pazzagli, Leonardo Pioli e Simone Tonini. Tra le donne invece Chiara Benvenuti, Carlotta Borghini, Veronica De Martino, Vittoria Card, Elisa Marconcini, Clara Masseria, Silvia Persico, Alice Pettinari, Paola Piazzolla, Zoe Storace e Silvia Terrazzi.