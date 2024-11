A Cascina tanti progetti con le scuole

Al via oggi a Cascina una settimana di iniziative dedicate alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. "Si va dai progetti organizzati con le scuole - ha detto il sindaco Betti - alle attività pensate dall’associazionismo, tenendo al centro l’importanza di un necessario cambiamento di mentalità". Si parte oggi alle 17.45 alla Biblioteca Comunale di Cascina, con una mostra degli elaborati a cura degli studenti dell’IC Borsellino dal titolo "Stop alla violenza sulle donne". Domani alle 17.30, sempre alla Biblioteca, si terrà l’evento "La cattiva educazione - Parole e Azioni contro la violenza di genere" a cura dell’Associazione Lungofiume. Due le iniziative in programma per lunedì 25 novembre: alle 9.30 nei locali dell’IC Borsellino ci sarà la presentazione dei lavori svolti dagli alunni nel progetto "Stop alla violenza sulle donne", mentre alle 10 all’istituto De André si terrà l’esibizione delle classi con il progetto "No violence rhapsody".

A chiudere il calendario saranno altri due appuntamenti, in programma mercoledì 27. Alle 17.30 ci sarà la presentazione del libro "Eco e Narciso - una storia diversa: un percorso di rinascita psicologica e spirituale" di e con Angela Giacovelli, presidente di Cenvit, A seguire, alle 18.45, con ritrovo davanti al municipio di Cascina, si svolgerà la fiaccolata contro la violenza di genere organizzata in collaborazione con la consulta per le pari opportunità. Entrambi gli eventi sono aperti alla cittadinanza.