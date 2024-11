"A casa di Piero e Graziella". Mezzo secolo di Trattoria Da Bruno

Il tema dell’incontro alla Camera di Commercio era "A casa di Piero e Graziella", un ricordo corale della coppia che per oltre mezzo secolo ha dato vita alla straordinaria avventura dell’Antica Trattoria "da Bruno" a Porta a Lucca. In realtà, oltre che ricordare i due indimenticabili protagonisti di un’impresa durante oltre mezzo secolo, l’occasione aveva anche una diversa finalità che è stata illustrata all’apertura di incontro dal presidente di Avis, Paolo Ghezzi. Un tema, diciamolo subito, molto stimolante, dimostrato dal fatto che la Sala Pacinotti era piena in ogni ordine di posti.

"L’incontro di oggi - ha detto Ghezzi – è la prima tappa di un progetto che nasce da un’idea di Avis comunale di Pisa e che è stato da subito condiviso, attraverso il supporto della Camera di Commercio, dalle associazioni di categoria del territorio: CNA, Confesercenti, Confcommercio e dall’Associazione Cuochi Pisani, in un percorso assai più ampio che coinvolgerà il mondo giovanile. Obiettivo: valorizzare i sani stili di vita, un’alimentazione corretta ed equilibrata, la riscoperta dei saperi e dei sapori locali, della convivialità e della condivisione. Il progetto vedrà il coinvolgimento anche del Comune di Pisa e di Terre di Pisa".

Comunque potrà svilupparsi questa lodevole iniziativa il primo passo è stato accolto con favore vista la presenza di numerosi personaggi del settore: per l’Associazione Cuochi, il presidente Stefano Fantozzi, il presidente onorario Carmine Iovine e Marco Nebbiai. Daniela Petraglia ha portato la voce di Confcommercio quale presidente dei ristoratori, mentre CNA era rappresentata da Sabrina Perondi e Confesercenti dal presidente Marco Di Sabatino. Per l’amministrazione comunale Virginia Mancini ha portato i saluti del sindaco e dell’assessore al turismo Paolo Pesciatini. Nel corso dell’incontro sono stati consegnai due riconoscimenti: all’istituto ’Matteotti’ di Pisa (ha ritirato Giovanni Costanzino accompagnato dal giovane Gabriele Mazzanti) e al ’Niccolini’ di Volterra (a ritirare il professor Carlo Novelli accompagnato dalla giovane Asia Volterrani).

Larga parte della cerimonia è stata comunque dedicata al ricordo di Piero Cei e alla moglie Graziella Galli. Numerose le testimonianze di clienti storici e di alcuni dipendenti. Di particolare suggestione quella della figlia, Roberta, che per alcuni anni collaborò con i genitori contribuendo a fare dell’Antica Trattoria "da Bruno" un tempio della cucina pisana conosciuto in tutta Italia, potremmo dire in tutto il mondo considerando i tanti protagonisti internazionali dello spettacolo che vi fecero tappa. Renzo Castelli